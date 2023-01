Ucraina | al via esercitazioni militari aeree congiunte Russia-Bielorussia

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Minsk, 16 gen. (Adnkronos) - Le forze armate dellae quelle della Bielohanno avviato. Lo ha affermato il ministero della Difesa bielorusso spiegando che le, definite "di natura difensiva", dureranno fino al primo febbraio. Come si legge sull'account Telegram del ministero della Difesa bielorusso, unità delle forze aerospaziali russe sono arrivate negli aeroporti della Bielonella notte. ''Oggi è iniziata un'esercitazione di volo tattico congiunta delle unità aeronautiche delle forze armate della Repubblica di Bieloe della Federazione Russa, che fanno parte della componente aeronautica del raggruppamento regionale di truppe'', si legge in una nota. ''Una suddivisione della 120esima ...

Il Sole 24 ORE

