Ucraina | 40 morti a Dnipro Zelensky | nessun negoziato dobbiamo vincere | dai russi ' silenzio codardo'

- Si scava ininterrottamente tra le macerie del condominio colpito sabato notte da un missile russo. Il cremlino nega la responsabilità dell'attacco: 'Non colpiamo edifici residenziali', dice il ...Diciotto civili sono stati uccisi e 34 sono rimasti feriti negli attacchi russi di ieri in: lo ha reso noto su Telegram il vice capo dell'Ufficio del presidente, Kyrylo Tymoshenko, come riporta Ukrinform. Secondo i dati delle amministrazioni militari regionali citati da Tymoshenko, ...È salito a 35 morti il bilancio dell'attacco missilistico della Russia che ha colpito un condominio a Dnipro, in Ucraina. Lo ha confermato su Telegram il governatore… Leggi ...Buongiorno, e bentornati su AmericaCina per una nuova settimana in viaggio fra la notte di Pechino e l’alba di Washington. In mezzo ci siamo noi: l’Europa e, soprattutto, l’Italia, da dove oggi arriva ...