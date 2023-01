Uccisa l' ex deputata afghana Nabizada | rifiutò la fuga per stare vicina al suo popolo

Avvenire

Mursal Nabizada, exdel Parlamento afgano, è statada uomini armati nella sua casa a Kabul insieme alla sua guardia del corpo. Nabizada, 32 anni, è stata una delle poche donne parlamentari rimaste a Kabul ...Così gli ex colleghi di lavoro e gli amici definiscono Mursal Nabizada, 32 anni, la donna afghana,con una serie di spari, insieme alla sua guardia del corpo, nella sua casa nella capitale del ... Uccisa in un agguato ex deputata: era rimasta dopo l'arrivo dei talebani Mursal Nabizada, ex deputata del Parlamento afgano, è stata uccisa da uomini armati nella sua casa a Kabul insieme alla sua guardia del corpo. Nabizada, 32 anni, è stata una delle poche donne ...Mursal Nabizada, 32 anni, è stata colpita da raffiche nella sua casa di Kabul. Con lei è morta la guardia del corpo mentre il fratello e un'altra guardia del corpo sono stati feriti ...