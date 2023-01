Uccisa dall' ex fuori dal ristorante I gestori | non l' abbiamo cacciata - Cronaca - quotidiano net

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L'avvocata delle donne era a cena, l'uomo voleva riallacciare i rapporti. La lite, la fuga in bagno, lo sparo. La difesa dei titolari: 'È uscita dicendo 'tutto ok', il litigio sembrava rientrato'. Il ...

L'avvocata delle donne era a cena, l'uomo voleva riallacciare i rapporti. La lite, la fuga in bagno, lo sparo. La difesa dei titolari: 'È uscita dicendo 'tutto ok', il litigio sembrava rientrato'. Il ...Poi anche lei è andata via: la povera ragazza è stataa un centinaio di metri dal nostro locale , solo dopo essere stata colpita è tornata indietro ferita e noi ci siamo immediatamente ... Roma, Martina Scialdone uccisa dall’ex dopo una lite al ristorante: “Cacciata dal locale perché… Di Giulia Prosperetti Serrande abbassate, luci spente e, sul marciapiede, rose e girasoli lasciati dagli amici e parenti di Martina Scialdone, avvocato di 35 anni, uccisa a colpi di pistola venerdì se ...Tragedia a Trani: un uomo ha ucciso la moglie e poi si è suicidato. L'omicidio suicidio si è consumato in via duchessa d'Andria, precisamente in contrada ...