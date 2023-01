Twingo | la Renault risponde a Shakira e la massacra

Leggi su biccy

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Lae il team delladovrebbero ringraziare a vitae il suo ultimo singolo perché gli ha regalato una pubblicità mai vista prima. Come già sappiamo, infatti,ha tirato una serie di frecciatine nel suo ultimo pezzo tutte rivolte al suo ex Gerard Piqué e alla sua nuova fidanzata Clara Chia Marti. “Hai scambiato una Ferrari per una, hai scambiato un Rolex per un Casio” / “Una lupa come me non può stare con un tipo come te“. Un terremoto mediatico a cui il team spagnolo diha risposto. Lo ha fatto applicando un enorme cartellone pubblicitario a Barcellona in cui sfotte ironicamente la cantante. Fra i punti citati per cui preferire lac’è: “Dura più di 22 anni” gli anni di fidanzamento frae Piqué, ...