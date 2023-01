Tremila euro per un té a New York | l’ultima follia per ricchi diventa virale | ecco perchè costa così caro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “Il tè del pomeriggio non è un compito da sbrigare in fretta, è un rituale da assaporare” e se lo dicono in The Crown (serie evento che tratta le vicende della famiglia reale britannica) non si può non dar ragione. Quello che però non viene detto è che a volte un semplice tè del pomeriggio può arrivare are anche 3mila dollari, come succede a New. Se si vuole avere un’esperienza esclusiva si sa, bisogna pagare un po’ di più. In queste ore si sta parlando del lussuoso albergo a 5 stelle Baccarat Hotel situato nel pieno centro newese. In linea con l’eredità del leggendario marchio di cristallo che ha creato capolavori per generazioni di famiglie reali, il Baccarat ha introdotto il più lussuoso tè pomeridiano: The Crystal Tea. Si tratta di un servizio fruibile dalle 12 alle 16 nel Grand Salon dell’albergo dove si verrà ...