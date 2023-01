Tre club di Premier League su Osimhen | il Napoli spara altissimo

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Non è di certo una novità l’interesse dei topdiper Victor. L’attaccante nigeriano è seguito da diverso tempo dai maggiorieuropei ed è giusto che sia così. Quest’anno, probabilmente quello della definitiva consacrazione, il bomber azzurro sta registrando numeri da record: 13 gol e 4 assist in 17 presenze stagionali e primo posto nella classifica cannonieri della Serie A con 12 reti all’attivo. Calciomercato, sirene dallaperL’obiettivo diè quello di vincere con ile regalare un sogno a questa città, come confermato ieri dal suo agente Roberto Calenda. Ma le sirene dellabusseranno ...

Tuttosport

... che con la vittoria sulla Fiorentina resta al quinto posto in compagnia di Lazio e Atalanta, ma Inter - e adesso anche la Juventus - sono a solelunghezze di distanza. E chissà se il......dei primi 45 minuti di gioco e dopo i minuti finali con la Roma dove buttiamo via ipunti con ... Mercato: Ante Rebic a Londra con la maglia dei Blues in cambio di Ziyech Ipare che ci stiano ... Torino, tre club su Sanabria. Per ora non si muove, anche con Shomurodov Hollywood Vampires, chi erano i membri del club fondato da Alice Cooper Perché la band attuale condivide lo stesso nomeConfrontando le velocità di punta e quella media di sette discipline emergono diverse sorprese: dopo Bolt c'è un giocatore di rugby, Johnny May. Tra i calciatori Mbappé che al Mondiale ha toccato i 35 ...