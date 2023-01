Trazione integrale - Le 4x4 più abbordabili sul mercato italiano - FOTO GALLERY

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Con l'addio ai listini della Fiat Panda 4x4, anche in versione Cross, molti automobilisti italiani hanno perso una valida scelta tra le integrali più accessibili, quelle, cioè, con prezzi inferiori ai 30 mila euro. L'offerta di modelli di questa fascia, del resto, è piuttosto ridotta, ma rappresentata da valide proposte che raccogliamo nella nostra galleria d'immagini. Tra queste troverete vari modelli della Suzuki, tra cui un'icona con omologazione autocarro, un'apprezzata Suv del gruppo Renault, due proposte della "specialista" Subaru e una crossover coreana dal nome. Nonostante la presenza in rassegna di diverse vetture ibride, nessuna tra quelle che vi mostriamo adotta laelettrica: tutte le protagoniste della galleria rimangono fedeli al classico schema meccanico che include l'albero di trasmissione.

