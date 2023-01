(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tragedia a: un uomo ha ucciso lae poi si è suicidato. L'omicidio suicidio si è consumato in via duchessa d'Andria, precisamente in contrada San...

Un uomo e una donna, 44 anni lei e 52 anni lui, trovati morti nella villa alla periferia di(Bat) in cui vivevano. Lei è stata colpita con alcune coltellate, lui era impiccato in giardino . Secondo le prime ipotesi investigative l'uomo ha ucciso la donna e poi si è suicidato. Indagano ...Non sono ancora chiari i dettagli del caso Martina Scialdone che un altro femminicidio si aggiunge alle pagine di cronaca nera di inizio 2023. In una villa alla periferia di, in Puglia , un uomo di 52 anni ha ucciso a coltellate sua moglie, di 44 anni, e poi si è suicidato. Probabilmente, tra Massimo Petrelli e Teresa Di Tondo era in corso una lite . I carabinieri ... Trani, uccide la moglie e si toglie la vita: la figlia scopre i corpi rientrando a casa Un uomo e una donna, di 44 e 52 anni, sono stati trovati morti all'interno di una villa nella periferia di Trani. L'ipotesi è omicidio-suicidio.Cronaca - I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la .... Secondo gli investigatori, il 52enne avrebbe ucciso la donna e poi si sarebbe suicidato. I due erano ...