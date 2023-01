Traffico Roma del 16-01-2023 ore 17 | 00

RomaDailyNews

... e per gli attentati del '93 a Milano, Firenze e. Per il suo arresto, negli anni, sono stati ... Riscossione dei pizzi ai negozianti in cambio di protezione,di droga e armi, riciclaggio di ...... cosca mafiosa della 'ndrangheta calabrese proveniente dal comune di Sant'Onofrio, con esponenti anche in Piemonte e. Le loro attività comprendono l'estorsione, l'usura, ildi droga e ... Traffico Roma del 16-01-2023 ore 11:30 - RomaDailyNews Di Ryanair si conosce la rapida ascesa nel settore aereo, con 56 milioni di passeggeri trasportati lo scorso anno e un dato forte: è la prima compagnia in Italia, per traffico persone. Ora sappiamo an ...Dalle 11.30 circa di questa mattina, la squadra 11/A dei Vigili del Fuoco dell'Eur sta intervenendo per un incidente stradale, avvenuto sulla corsia ...