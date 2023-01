Traffico Roma del 16-01-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Luceverdeme trovati dalla redazione Buon pomeriggioin aumento sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo code a tratti in carreggiata interna a partire dalla Nomentana non lo svincolo La Rustica in carreggiata esterna incolonnamenti a tratti a partire dall’ uscita Pontina Eur fino alla Tuscolana tutta la turbano dellaL’Aquila e anche qui allenamenti con code perintenso da Viale Palmiro Togliatti la raccordo anulare in tangenziale code tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria in direzione San Giovanni a giugno informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità