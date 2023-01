Traffico Roma del 16-01-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 gennaio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità mezzi del trasporto pubblico Oggi in servizio giorni fa nulla te lo sciopero in programma per questo lunedì 16 gennaio con i lavori sulla via Nomentana tra viale Regina Margherita e Porta Pia verso Piazza Fiume al centro possibili deviazioni per A5 linea bus della zona per quanto riguarda ilsulla via Nomentana viene chiusa la carreggiata laterale con inevitabili disagi intanto sulla tangenziale lunghe code tra Tiburtina e Salaria direzione Tor di Quinto stadio nell’altra direzione tangenziale verso San Giovanni code all’altezza di Corso Francia per lavori nella galleria Fleming In collaborazione con Luce Verde infomobilità