Traffico Roma del 16-01-2023 ore 08 | 00

infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in coda sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Casilina e Laurentina e sulle esterne invece tra l'uscita della 24 orenord code a tratti sono segnalate Poi traEst e lo svincolo per la tangenziale sulla tratto Urbano della A24 e poi in tangenziale da Monti Tiburtini a Corso di Francia in direzione Trionfale code per incidente invece in via Ostiense all'altezza di Viale Giustiniano Imperatore lavori di potatura questa mattina interesseranno via Nomentana attenzione tra viale Regina Margherita & via Messina in direzione di Porta Pia Dove saranno inevitabili rallentamenti e code