Tra comunicazione politica e realtà | il caso del decreto sulle ong

(Di lunedì 16 gennaio 2023) I contenuti delLegge che regolamenta le navi delle ONG che operano nel Mediterraneo non corrispondono a quanto è apparso sinora nellamediatica. I giornali hanno scritto che l’azione umanitaria delle ONG sarà fortemente limitata perché le navi potranno compiere una unica operazione di salvataggio in mare e subito dopo dovranno dirigere l’imbarcazione verso il porto assegnato per lo sbarco. Nel DL le cose innon stanno così perché le nuove disposizioni contenute nel testo dopo i numerosi rimaneggiamenti sono (volutamente?) molto più vaghe e indeterminate di quanto riportato nei titoli dei giornali. Il testo, infatti, prevede per le navi umanitarie l’obbligo di: ..”raggiungere il porto di sbarco indicato dalle autorità senza ritardi, per completare il soccorso; …e fare in modo che le operazioni di soccorso ...