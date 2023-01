Totti e Noemi | pesanti rivelazioni dall’ex marito | “Cosa vuole davvero”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Nuove scottanti verità su Francescoe la sua nuova compagnaBocchi. A far emergere dettagli inaspettati è stato Massimo Giletti, che ha avuto come ospite una persona che è stata molto vicina alla donna. Quest’uomo è intervenuto in collegamento a Non è l’Arena e ha iniziato a faremolto interessanti. Innanzitutto ha esordito in questo modo: “Ho deciso di parlare perché questa storia è la pagina più nera della mia vita. Ci siamo incontrati ad una festa di amici comuni, ci siamo conosciuti e frequentati sin da subito”. Intanto, prima di continuare ad aggiornarvi su queste affermazioni clamorose su FrancescoBocchi, nei giorni scorsi si è saputo qualdi inatteso sull’ex campione della Roma e Ilary Blasi. Secondo Il Messaggero sarebbe ormai ...