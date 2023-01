Calciomercato.com

Commenta per primo In casa Brighton, dopo le recenti dichiarazioni dell'agente, è scoppiato il caso Leandro. Secondo quanto riportato da Football London , Chelsea esono i due club maggiormente interessati all'esterno offensivo belga.Lunedì la possibile giornata chiave.13.11 - Leandroè un separato in casa Brighton dopo il litigio con De Zerbi. L'addio è vicino e Chelsea esono in prima fila per l'attaccante ... Tottenham, Trossard nel mirino | Mercato | Calciomercato.com Chelsea are readying a double raid on Brighton for midfield pair Moises Caicedo and Leandro Trossard. On Sunday the Blues unveiled their fourth signing of the J ...It was a dramatic weekend of Premier League action, with Chelsea's deal to sign Mikhaylo Mudryk also stealing the headlines as the January transfer window continues ...