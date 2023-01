Tottenham | Conte difende Lloris | «È tra i migliori al mondo»

La Gazzetta dello Sport

"Quella è stata un'umiliazione.non ha un piano A, non ha un piano B. Secondo me questo tecnico non è adatto agli obiettivi che ha il. Ha un gioco noioso, forse il peggior calcio che abbia mai visto in 40 anni agli ...I dettagli Aaron Ramsdale, portiere dell'Arsenal, è stato colpito con un calcio alla schiena da un tifoso deldurante il derby del Nord di Londra. Il club allenato da Antonioha così ... Conte e le trattative: "Del mercato si occupa il club" “Quella è stata un’umiliazione. Conte non ha un piano A, non ha un piano B. Secondo me questo tecnico non è adatto agli obiettivi che ha il Tottenham. Ha un gioco noioso, forse il peggior calcio che a ...Weekend scoppiettante, in positivo od in negativo, quello appena trascorso, per molti ex Bari, impegnati altrove nelle categorie professionistiche italiane. In massima serie, è stato ...