Torna la neve sulle montagne in Friuli | 50cm a Tarvisio

Laè tornata a cadere sulle montagne in Friuli: nella notte a Tarvisio si sono accumulati 50 centimetri.è caduta in modo consistente comunque un po' dovunque sui centri di montagna, come Piancavallo, Sappada, Sella Nevea, dovuta ovviamente all'abbassamento delle temperature. Laha cominciato a ...I vigili del fuoco di Falzes sono intervenuti per un camion che era rimasto bloccato sulla. A Bolzano le strade e i marciapiedi sono a tratti ghiacciati, ma non si segnalano incidenti di rilievo. Torna la neve in Alto Adige, 18 cm a Rio Pusteria | FOTO TRIESTE, 16 GEN - La neve è tornata a cadere sulle montagne in Friuli: nella notte a Tarvisio si sono accumulati 50 centimetri. Neve è caduta in modo consistente comunque un po' dovunque sui centri di ...BOLZANO, 16 GEN - Buona la prima, la prima delle tre perturbazioni che in questi giorni attraverseranno l'Alto Adige ha riportato la tanto agognata neve anche a quote più basse. L'anticipo di primaver ...