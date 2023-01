Torna il bonus di 60 euro per i trasporti | ecco chi ne ha diritto e come si richiede

Il Sole 24 ORE

ildi 60 euro per i trasporti, ecco a chi spetta e come si richiede.ildi 60 euro per pagare l'abbonamento per il trasporto pubblico locale e ferroviario, ma sarà destinato ...Il provvedimento introduce anche dueilcarburante di 200 euro per i lavoratori del settore privato. E arriva anche un buono di 60 euro per l'acquisto di abbonamenti per i servizi ... Pendolari, torna il bonus trasporti da 60 euro ma con tetto Isee più basso Torna il bonus carburante di 200 euro per i lavoratori del settore privato. E arriva anche un buono di 60 euro per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale ...L'attaccante ucraino Mykhailo Mudryk ha firmato oggi un contratto di otto anni e mezzo con il Chelsea: lo ha annunciato il club londinese. L'operazione per portare a Stamford Bridge il ventiduenne del ...