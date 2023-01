Torino-Ilic | il serbo è la luce di Juric | i dettagli

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ildopo la sconfitta contro lo Spezia si tuffa sul mercato e va all’assalto didel Verona, ilha voglia di granata Ildopo la sconfitta contro lo Spezia si tuffa sul mercato e va all’assalto didel Verona, ilha voglia di granata. Secondo quanto riportato da Tuttosport, già oggi sono previsti nuovi contatti tra le due società. 18 milioni per far arrivare il classe 2001 subito in granata. Il centrocampista vuolee la società spinge. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Ivan Ilic è sempre più vicino al Torino. La società granata sta provando a stringere con il Verona per il centrocampista serbo, giocatore che è stato richiesto espressamente dal tecnico Ivan Juric. Adesso sembra in arrivo Ilic; e forse Hien; e forse Shomurodov o lo stesso giustiziere Nzola. Torino, servono innesti sul mercato. La Stampa: "Corsa ai ripari: in arrivo Ilic". Dopo l'euforia per il passaggio di turno in Coppa Italia battendo il Milan, il Torino è tornato sulla terra venendo sconfitto in campionato dallo Spezia. Un passo falso che ha evidenziato i limiti della squadra.