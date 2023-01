Top Gun | Maverick | gli intensi allenamenti ad alta quota hanno fatto vomitare il cast tranne uno

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ildi Top Gun:si è dovuto sottoporre aall'interno degli aerei per prepararsi al film; tuttivomitato ad...un attore. Jerry Bruckheimer, produttore di Top Gun:, ha voluto svelare un curioso retroscena sulla realizzazione degliadsu vari tipi di jet. Addestramenti così duri cheportato ildel film a(letteralmente),uno. "C'è stata soltanto una persona che non ha vomitato ed era Monica Barbaro. Tutti gli altri continuavano a stare male enei loro aerei. ...

BadTaste.it TV

A grande sorpresa, il film con il maggior numero di recensioni positive sul celeberrimo sito rottentomatoes è: Maverick . Eh, sì, a infiammare i critici USA è stato non un titolo d'autore ma quello che possiamo tranquillamente chiamare un blockbuster, un'adrenalinica opera di intrattenimento con ...A grande sorpresa, il film con il maggior numero di recensioni positive sul celeberrimo sito rottentomatoes è: Maverick . Eh, sì, a infiammare i critici USA è stato non un titolo d'autore ma quello che possiamo tranquillamente chiamare un blockbuster, un'adrenalinica opera di intrattenimento con ... Top Gun: Maverick è il film con le migliori recensioni del 2022 nella classifica di Rotten Tomatoes Il cast di Top Gun: Maverick si è dovuto sottoporre a intensi allenamenti all'interno degli aerei per prepararsi al film; tutti hanno vomitato ad alta quota... tranne un attore.Il noto aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes premia Top Gun: Maverick come miglior film 2022 con il Golden Tomato!