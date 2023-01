“Top Gun Maverick” arriva su Paramount+

(Di lunedì 16 gennaio 2023) ROMA – . La pellicola, diretta da Joseph Kosinski, è il sequel del film campione d’incassi ‘Top Gun’ diretto nel 1986 da Tony Scott. Il nuovo capitolo vede ancora una volta protagonista l’impavido Tenente Pete ‘’ Mitchell (Tom Cruise) che, dopo più di trent’anni di servizio, è ancora tra i migliori aviatori della Marina americana.viene chiamato ad addestrare una squadra speciale di nuovi allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta: qui incontrerà Bradley Bradshaw (Miles Teller) aka ‘Rooster’, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw noto come ’Goose’. In lotta tra un futuro incerto e i fantasmi del passato, il Tenente Mitchell dovrà affrontare le sue più grandi paure per riuscire a portare a termine la missione, che richiederà sacrificio e dedizione da parte di coloro che avranno il coraggio di ...

Everyeye Cinema

Un gioco di parole: 'THE WHALE' (La Balena), con 'EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE', 'TAR', 'ELVIS' e ': MAVERICK' sono gli altri film emersi in pole position dalle nomination delle ...... David Scheunemann) "Glass Onion: A Knives Out Mystery" (Production Designer: Rick Heinrichs) "Tár" (Production Designer: Marco Bittner Rosser) ": Maverick" (Production Designer: Jeremy Hindle)... Top Gun: Maverick stava per rivelare materiale classificato: esercito requisisce riprese! Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Joseph Kosinski, regista del film, ha raccontato che Tom Cruise non era interessato a girare un sequel di Top Gun, spiegando poi i motivi che l'hanno convinto a cambiare idea. Top Gun: Maverick - ...