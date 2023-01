Toko San | l’uomo cane | la disforia di specie e le scorciatoie dei critici musicali

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Noi umani abbiamo una certa propensione a interessarci in maniera quasi morbosa a questioni che di loro non dovrebbero avere nessun allure. Prova ne è che spesso, molto spesso, troppo spesso, tra le notizie più lette dei quotidiani e dei siti online troviamo quelle che, tecnicamente, neanche sono notizie, ma più che altro notiziole, fatti buffi, volendo anche piccanti, le cosiddette notiziole da colonnino di destra, se ne parlava già altrove. Queste notiziole sono talmente tanto notiziole da ricorrere ciclicamente, senza una precisa logica, come se doani potesse capitare di leggere in cronaca, che so?, la notizia della morte di qualcuno, prendiamo il musicista Ravi Shankar, che in realtà morto nel 2012. Lo so, ho giocato sporco, perché ho usato proprio come esempio un personaggio sulla cui morte si torna con altrettanta cadenza ciclica, saranno almeno cinque o sei volte che, ...