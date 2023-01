Tim | Matteo Berrettini protagonista del nuovo spot della campagna “La Forza delle Connessioni”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 16 gennaio 2023) LaTim “La” si arricchisce di uncapitolo conil tennista e orgoglio italiano. È on air ilche vede in campo il campione italiano allenarsi insieme al fratello Jacopo e che è dedicato alla connessione in fibra Ftth ad elevate prestazioni: la potenza e la velocità dei colpi dirappresentano al meglio i punti diFibra Tim fino a 10 Gigabit al secondo, con il massimotecnologia e assistenza dedicata.del“La...