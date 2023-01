Tim | l’ad di Vivendi si dimette dal cda | il segnale del socio francese al governo dopo lo stop al piano di Cdp per la rete unica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Scossone al vertice di Tim. L’amministratore delegato di, Arnaud de Puyfontaine, si è dimesso “con effetto immediato” dal cda del gruppo telefonico, nel quale sedeva dal 2015. Il passo indietro segue a distanza di un mese quello di un altro manager dei francesi, Frank Cadoret, e priva, primo azionista dell’ex monopolista con il 23,8% del capitale, di rappresentanti diretti in consiglio. La mossa è stata motivata dal numero uno dei francesi con l’opportunità di avere le mani libere, giocando solo nel ruolo di azionista una partita decisiva per il futuro gruppo telefonico. Tim attende infatti di conoscere l’orientamento sulladel: il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso ha aperto un tavolo con gli azionistie Cdp alla ricerca di una sintesi ...