Tim | Arnaud de Puyfontaine si dimette E il titolo vola

(Di lunedì 16 gennaio 2023)de, Ceo di Vivendi, ha rassegnatole prorie dimissioni dal consiglio di amministrazione di Tim. Vivendi e’ il primo socio di Tim. La compagnia telefonica ha in agenda un cda il 18 gennaio. Ildel gruppo Tim da stamattina e’ in lieve rialzo in Borsa dopo le indiscrezioni sull’ipotesi, attualmente non confermata, di dimissioni dide, Ad di Vivendi, dal Consiglio d’amministrazione della societa’. Le azioni del gruppo sono infatti salite di un punto percentuale con un massimo raggiunto a 0,2527 euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.