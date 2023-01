“Ti ho voluta tanto bene” Mara Venier non nasconde il suo dolore dopo la notizia

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il mondo del cinema italiano è in lutto per la scomparsa di Gina Lollobrigida: aveva 95 anni una delle dive più famose e apprezzate. Era la “bersagliera” del cinema italiano. Insieme alla “rivale” Sophia Loren ha contribuito a creare l’immagine della diva italiana che da sex symbol si è saputa trasformare in star internazionale. “La Bersagliera ci ha lasciato. Profondamente addolorati ne danno il triste annuncio il figlio Milko e suo nipote Dimitri. La famiglia chiede, in questo momento di grande, da parte dei media il massimo rispetto. Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito”. A stretto giro è arrivato il commento di Sofia Loren: “Sono profondamente scossa e addolorata”, ha detto l’altra grandissima attrice del cinema italiano. Lo scorso settembre l’attrice, che una generazione ha conosciuto come la Bersagliera, era stata dimessa dalla clinica, ...

