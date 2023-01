The Last of Us | la sigla della serie tv

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Theof Us, ladello show. Latratta dal videogame in onda su Sky e in streaming su NOW dal 16 gennaio. Tvserial.it.

Multiplayer.it

Come guardare in italiano la serie TV di The Last of Us, con link utili per lo streaming e gli orari da non perdere assolutamente.Nove episodi, tratti dal famoso e omonimo gioco virtuale, per un action post apocalittico che segue le vicende di Joel e Ellie. Tra catastrofi, pandemie e speranze, un adattamento efficace che da gran ...