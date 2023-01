The Last of Us | la serie tv tratta dal celebre videogioco da stasera su SKY e NOW

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Theof Us arriva finalmente in TV. Dasu Sky Atlantic alle 21:15, in contemporanea in streaming su NOW, va in onda latv basata sull’omonimosviluppato da Naughty Dog. Con un episodio a settimana, Theof Us sarà trasmessa ogni lunedì in contemporanea assoluta con la messa in onda di HBO, alle 3:00 del mattino e poi alle 21:15. Dal 23 gennaio andrà in onda in italiano. Gli episodi saranno disponibili anche on demand. Già apprezzatissima dalla critica internazionale e italiana, la(qui la nostra recensione del primo episodio di Theof Us) racconta una storia che si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazzina di 14 anni, da una zona di ...

Multiplayer.it

Mancano ormai pochissime ore al debutto diof Us , l'attesissima serie targata HBO che porterà sul piccolo schermo l'avvicente e drammatica storia dell'acclamato videogioco omonimo. I fan non vedono l'ora di vedere la nuova ...Iscriviti subito " Arrivaof Us , la serie tv tratta dal popolare videogame: tutto quello che devi sapere La noce moscata ha davvero effetti allucinogeni Tutto su ChatGPT e affini , le ... The Last of Us, serie TV inizia oggi: primo episodio disponibile in Italia Scopri dove vedere The Last of Us in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di The Last of Us in abbonamento, noleggio, acquisto e prezzi per la risoluzione in quali ...The Last of Us, la sigla dello show. La serie tratta dal videogame in onda su Sky e in streaming su NOW dal 16 gennaio.