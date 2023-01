The Last of Us da oggi su Sky e in streaming solo su NOW

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L'attesa è finita: TheOf Us, il popolare adattamento dell'acclamato videogame Naughty Dog, è disponibile dasu Sky Atlantic e insu NOW; Movieplayer e Multiplayer seguiranno l'evento con un esclusivo watch party, l'appuntamento è sui canali Twitch alle ore 20:30. Il conto alla rovescia è scaduto. Theof Us arrivasu Sky Atlantic e insu NOW. Le avventure di Joel ed Ellie, interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey, si preparano a conquistare gli spettatori in una serie che si preannuncia sofisticata e visivamente sorprendente, ricca di elementi tipici del genere Horror. Movieplayer e Multiplayer celebrano l'arrivo dell'attesa serie con un esclusivo watch party visibile sui rispettivi canali Twitch, ...

Multiplayer.it

Jackson -Days of Ptolemy Grey ( Apple TV+ ) Daniel Radcliffe - Weird:Al Yankovic Story (Roku Channel) - VINCITORE Sebastian Stan - Pam & Tommy (Hulu) Ben Whishaw - This is Going to ...Quanto sono simili (e quanto diversi) Joel, Ellie e tutti gli altri personaggi diof Us - e le loro storie - rispetto al ... The Last of Us, serie TV inizia oggi: primo episodio disponibile in Italia TLOU è diventato un videogioco di culto grazie a una narrazione profonda in cui gli ambienti post-apocalittici giovano un ruolo chiave. Lo hanno anche nella serie tv, in cui sono stati riprodotti con ...nubia ha annunciato l'arrivo del suo smartphone gaming top di gamma anche nei mercati internazionali. Ecco specifiche tecniche e prezzi di RedMagic 8 Pro ...