The Last Of Us | Bella Ramsey sull' identità di genere | Immagino di essere sempre stata gender fluid

(Di lunedì 16 gennaio 2023), protagonista di Theof Us, parla dell'diin una delle ultime interviste rilasciate in vista dell'uscita della nuova serie targata HBO., protagonista della nuova serie targata HBO, Theof Us e volto di Lyanna Mormont in Game of Thrones, ha parlato dell'diin una delle ultime interviste rilasciate e riportate da Deadline. "che il miosiastato moltoo", ha dichiarato la giovane attrice in una recente intervista al New York Times. "Qualcuno potrebbe chiamarmi 'lei' o 'lei' (she o her), e non ci farei caso. Ma so che se qualcuno mi chiamasse 'lui', ne sarei ...

Multiplayer.it

FOTO Da Call my agent " Italia fino al debutto dell'attesissimoof us su Sky. Senza dimenticare La vita bugiarda degli adulti e il ritorno di Hunters Il commissario Gamache - Misteri a Three ...Iscriviti subito " Arrivaof Us , la serie tv tratta dal popolare videogame: tutto quello che devi sapere La noce moscata ha davvero effetti allucinogeni Tutto su ChatGPT e affini , le ... The Last of Us, serie TV inizia oggi: primo episodio disponibile in Italia The Good Mothers, la nuova serie originale italiana targata Disney+ sarà in concorso nella sezione Berlinale Series del Festival del Cinema di Berlino.In Italia, la serie 'The Last Of Us', ambientata 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna, è visibile in streaming su Sky GO e ...