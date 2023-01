The Last of Us 1×01 | la recensione del primo episodio della serie dal famoso videogioco

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Titolo: When You’re Lost in the Darkness. La: Theof Us, 2023. Creata da: Craig Mazin e Neil Druckmann. Regia: Craig Mazin Cast: Pedro Pascal, Gabriel Luna, Nico Parker, Anna Torv, Bella Ramsey.Genere: horror, drammatico. Durata: 81 minuti ca. Dove lo abbiamo visto: In anteprima stampa in lingua originale. Trama: In un mondo devastato da un’epidemia, un uomo burbero e disilluso accetta di portare una ragazzina che nasconde un segreto a un gruppo di rivoluzionari. Per farlo dovrà abbandonare la roccaforte militare in cui vive e intraprendere un pericolosissimo viaggio. Apriamo questo 2023 televisivo con una dellepiù attese dell’anno: su Sky arriva lo show HBO che sta facendo parlare di sé da quasi tre anni, fin da quando è stato annunciato per la prima volta nel marzo ...

of Us - Un film di Kantemir Balagov, Ali Abbasi, Peter Hoar, Jasmila Zbanic, Jeremy Webb, Neil Druckmann, Liza Johnson, Craig Mazin. Una serie elegiaca dal tono omogeneo, attraversata dalla ...of Us è un videogioco che negli anni, soprattutto dopo l'arrivo del secondo capitolo, ha acquisito uno status molto particolare e un credito nel settore tale da renderlo un capolavoro (con ... The last of us: come è la serie tv che promette di essere la migliore tratta da un videogioco