Terremoto politico in Germania | grave perdita per il governo Scholz

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Aumentano le pressioni sul cancelliere tedesco Olaf, alle prese con le dimissioni della ministra della Difesa, l'incalzare dei Paesi alleati per la consegna dei carri armati Leopard all'Ucraina e le polemiche interne tra gli alleati didei Verdi dopo lo sgombero del villaggio di Lützerath. Da parte suaha assicurato di avere «le idee chiare». A cominciare dal candidato per il ruolo di nuovo ministro della Difesa. L'attuale ministra, Christine Lambrecht, confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi, ha annunciato questa mattina le sue dimissioni. «Troppe critiche e troppe attenzioni da parte dei media», ha dichiarato Lambrecht, finita nella bufera per la sua gestione del ministero e per un contestato videomessaggio di Capodanno. Nel video pubblicato sul suo account Instagram privato Lambrecht, appena udibile, ...

