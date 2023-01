Terra Amara | anticipazioni puntata di oggi | 16 gennaio 2023

Tv Sorrisi e Canzoni

Ad oggi, Yilmaz ha già ucciso una persona . Le Anticipazioni turche delle puntate di, che a breve andranno in onda su Canale 5 , ci mostrano invece che l'ex meccanico arriverà a togliere la vita ad un altro individuo . Si tratta di Ercument , il cugino di Demir. Nel ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 16 gennaio 2023 , alle 14.10 , Mujgan vorrebbe che Yilmaz sotterrasse una volta per tutte l'ascia di guerra . Non può vivere ogni giorno con la ... Terra amara, le trame dal 16 al 21 gennaio 2023 Terra Amara continua la sua messa in onda. Nelle prossime anticipazioni sono già stati annunciati importanti colpi di scena.