Terra Amara anticipazioni puntata 122 del 17 Gennaio 2023

(Di lunedì 16 gennaio 2023)17Zuleyha sta lentamente recuperando e Demir le concede solo un breve incontro con Adnan. La scelta del marito le provoca ulteriori sofferenze. Da parte di Yilmaz non c’è stato nessun contatto, nonostante Gulten abbia spedito la lettera; quindi, Zuleyha cerca l’occasione per parlargli. Ascoltando una conversazione tra Demir e Hunkar, L'articolo proviene da MediaTurkey.

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 gennaio 2023 , alle 14.10 , vedendo che inizia a stare meglio, Demir decide di far rivedere il piccolo Adnan a Zuleyha . Tuttavia, l'incontro ...Nelle prossime puntate di, l'arresto di Demir Yaman (Murat Ünalm) per l'omicidio di Cengaver Çimen (Kadim Yaar), in realtà compiuto dal nuovo cattivo Hatip Tellidere (Mehmet Polat), porrà nuovamente Züleyha Altun (... Terra Amara, anticipazioni Turchia: Gulten e Cetin cacciati dalla villa Un viaggio spirituale, mistico, tra le parole e le note di Franco Battiato: Simone Cristicchi e Amara tornano a raccontare il Maestro.Le anticipazioni di Terra Amara, nota serie TV turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e sabato alle 14.30, rivelano numerosi colpi di scena al pubblico. Yilmaz non riesce a… Leggi ...