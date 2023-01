Tennis | gli Azzurri si confermano in cima al Ranking Atp

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Nel giorno in cui la pattuglia composta da sei rappresentanti italiani inizia a scendere in campo per il primo grande impegno dell’anno, l’Australian Open, l’Italia delmaschile può continuare a sorridere. Restano, infatti, saldi nelle loro posizioni i tre alfieri che la scorsa settimana hanno fatto registrare il record di giocatoripresenti contemporaneamente tra le prime 20 posizioni della classifica dal 1973, ovvero da quando esiste ilATP computerizzato. Matteo Berrettini (n.14), tornato numero 1 d’Italia, Jannik Sinner (n.16) e Lorenzo Musetti (n.19), hanno dunque visto invariata la loro classifica rispetto a sette giorni fa e adessso sperano di far salire ancor di più le loro quotazioni grazie ai ricchi punti messi in palio dallo Slam di Melbourne Park. Subito dopo di loro, tra le prime 100 posizioni della ...

