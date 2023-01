Tennis | Australian Open | Cocciaretto ko al primo turno

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Melbourne, 16 gen. -(Adnkronos) - Elisabettako aldell', prima prova stagionale del Grande Slam, al via oggi a Melbourne Park. L'azzurra, numero 48 del mondo, cede alla campionessa in carica di Wimbledon, la kazaka Elena Rybakina, numero 25 Wta e 22 del seeding, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 21 minuti.

Buona la prima, agliOpen di Melbourne, per Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. I due azzurri hanno superato il primo turno del torneo, primo Slam dell'anno iniziato questa notte sul campo di ...Quattro ore di intensocon Millman che riesce a spuntarla 6 - 3 al quinto. Hanno dovuto ...OPEN UOMINI, RISULTATI DI LUNEDI' 16 GENNAIO J. Kubler b. S. Baez 6 - 4 6 - 4 6 - 4 [16] F. ...Voleva giocare il torneo di casa per provare a vincere finalmente il suo primo Slam: "Inizio Melbourne con una sensazione diversa, mi sento uno dei favoriti", aveva dichiarato alla ...Un’ottima partenza per Jannik Sinner negli Australian Open 2023. L’altoatesino ha sconfitto il britannico Kyle Edmund (n.581 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-0 6-2 in 1 ora e 58 minuti di partita.