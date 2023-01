Tennis | Australian Open Cocciaretto eliminata all' esordio da Rybakina

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La marchigiana si è arresa al primo turno alla kazaka in due set MELBOURNE (AUSTRALIA) - Niente da fare per Elisabettanel primo turno deglifemminili, primo Slam del 2023 ...

La marchigiana si è arresa al primo turno alla kazaka in due set MELBOURNE (AUSTRALIA) - Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto nel primo turno degliOpen femminili, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani). La 21enne tennista marchigiana, n.48 del ranking mondiale, reduce dlla prima finale ...L'italiano Jannik Sinner, 16esimo al mondo, è partito bene agliOpen dieliminando il britannico Kyle Edmund (580esimo ma ex 14esimo) 6 - 4, 6 - 0, 6 - 2. "Ero molto solido, anche se ho avuto problemi a finire", ha commentato il 21enne ...Sono finiti già al primo turno e al termine di una partita combattutissima, gli Australian Open di Marc-Andrea Hüsler (ATP 51). Opposto al beniamino di casa John Millman, oggi 140o giocatore mondiale ...La marchigiana si è arresa al primo turno alla kazaka in due set MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto ...