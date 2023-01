Temptation Island 2023 | svelata già la prima clamorosa e amatissima coppia | l' indiscrezione

ComingSoon.it

Il reality dei sentimenti di Canale 5 ,, è pronto a tornare con la nuova attesissima edizione dopo un anno di stop. Il programma, prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia, condotto da Filippo Bisciglia , è stato per ...L'attacco di Francesco Chiofalo Francesco Chiofalo, conosciuto con il soprannome di 'Lenticchio' durante la sua partecipazione a '', intervistato dalla trasmissione radiofonica ' Non ... Temptation Island 2023, svelata già la prima clamorosa e ... Lenticchio è tornato a parlare (male) della sua ex fidanzata, oggi protagonista alla settima edizione del Grande Fratello Vip ...L’ormai ex tronista aveva chiesto a Vincenza Botti di frequentarsi fuori dal programma, ma finora a lei non è arrivato nessun ...