Televoto GF VIP | chi viene eliminato tra Nikita | Nicole e Dana? Sondaggi | percentuali e anticipazioni di stasera

Tag24

Ecco le ultime notizie sulla trasmissione Grande Fratelloin programma lunedì 16 gennaio 2023. Ci ritroviamo qui con l'appuntamento consueto delle ...Parliamo di sondaggi. Chi sarà la nuova eliminata della settima edizione del Grande FratelloIn nomination sono finite Dana Saber, Nicole Murgia e Nikita Pelizon. Chi uscirà Ilquesta settimana è in positivo (i telespettatori sono quindi chiamati a rispondere alla domanda 'Chi ... Televoto Grande Fratello vip percentuali oggi twitter e forum Eliminazione in arrivo nella puntata di questa sera del Grande Fratello Vip. Una tra Nikita, Nicole e Dana abbandonerà per sempre la casa ...Tutte le anticipazioni della puntata del 16 gennaio del Grande Fratello Vip 7: nomination, sondaggi televoto e molto altro.