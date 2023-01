Teatro | il nuovo anno del Tram inizia con “Paupaulò” | da giovedì lo spettacolo di Pasquale Palma

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Prende il via la seconda parte di stagione aldi Napoli: in arrivo nella sala di via Port’Alba, da gennaio a maggio, 10 spettacoli di fronte ai quali ridere, sorridere o farsi delle domande sul mondo. Sul palco le migliori compagnie indipendenti italiane, i classici riscritti, l’arte e la letteratura con 3 produzioni dele 3 debutti assoluti. Tra le rappresentazioni in arrivo pièce come “Artemisia” e “Le Operette morali” e testi di August Strindberg, Euripide e Tiziano Scarpa. Il 2023con “”, scritto e diretto da, volto noto della tv e del cabaret – è stato protagonista di diverse edizioni di “Made in Sud” – ma anche dele del cinema. Con lui sul palco del, dal 19 al 22 ...

MyDreams

... daldi Petra, in Giordania, a quello di Cartagena, in Spagna. E poi l'Odeon di Alessandra in Egitto e i teatri in Siria, Turchia, Grecia, Libia. E infine l'Italia con Ostia Antica, Villa ...Venerdì 3 febbraio alle ore 21 il CinemaMagda Olivero di Saluzzo ospiterà il celeberrimo comico e commentatore televisivo Gene ... "Lavorare meno, Lavorare voi" è uno degli slogan del... Le Ebbanesis infiammano il Teatro Nuovo di Napoli con Così fan tutte È questa l’immagine del nuovo Teatro Virgilio nel disegno approvato dall’Amministrazione Comunale. Nei giorni scorsi è partita la gara per l’affidamento dei lavori da 150 mila euro con cui si ...Il nuovo anno del Teatro Tram di Napoli inizia con ‘Paupaulò’. Prende il via la seconda parte di stagione al Teatro Tram di Napoli: in arrivo nella sala di via Port’Alba, da gennaio a maggio, 10 spett ...