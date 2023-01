Tariffe Tim in offerta per la fibra ottica

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 16 gennaio 2023) LeTim per il 2023 per il fisso di casa con laprevede offerte dedicate a tutti i nuovi clienti eagevolate per i clienti mobili.Tim ha una velocità unica in Italia in grado di raggiungere fino a 10 Gbps pari a 10 volte la tipica connesione ina 1 Gbps della maggior parte degli operatori.WindTre per i già clienti è un vero affareTim per il fisso LeTIM per i già clienti mobile sul fisso è super conveniente e in promozione anche per i nuovi clienti che vogliono tutto incluso oppure per coloro che hanno un ISEE sotto i 20.000€ e desiderano acquistare un PC in abbinamento alla tariffa per la. Una delle ...