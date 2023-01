(Di lunedì 16 gennaio 2023) La presidente dei senatori Fi: "Non era possibile tagliare le accise, ma il governo è pronto ad agire"

ilGiornale.it

Sul punto sonole reazioni anche sui social. Leggi Anche Femminicidio a Roma, 35enne uccisa a ... La Commissione sarà uno strumento di grande importanza anche per valutare nuovedi ...Dieci gol eemozioni a Bergamo. L'Atalanta sfata il tabù Gewiss Stadium (dove la vittoria mancava da ... Sarà una partita molto difficile ma ci può daresulla nostra crescita". Prestazione ... "Tante misure in tre mesi senza tradire i nostri valori" Il tecnico dell'Atalanta si gode la goleada alla Salernitana: "Queste partite danno morale per il prosieguo del campionato. Rispetto alla squadra del passato siamo tecnici ma più veloci" ...