Tampone vaginale in gravidanza | cos’è e perché si effettua

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Lo streptococco di gruppo B (GBS) è un normale batterio molto comune nell’essere umano e generalmente presente nel tratto digerente, urinario e genitale. MedlinePlus, il servizio online della National Library of Medicine, chiarisce come questo tipo di batterio sia solitamente innocuo. In alcuni casi può però diventare un problema serio e grave per le donne ine, come precisato dall’NHS, anche i bambini piccoli, le persone anziane e i soggetti con patologie gravi. Ilè l’esame di routine per la diagnosi dello streptococco di gruppo B. Conosciamo meglio in cosa consiste questo esame, quando va fatto, quali sono i risultati possibili, quali i rischi di un esito positivo e cosa bisogna fare.si ...