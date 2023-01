Agenzia ANSA

L'incidente è avvenuto in direzione Torino, tra Trezzo d'Adda (Milano) e Cavenago (Monza e Brianza): in uncinque mezzi pesanti uno dei conducenti, un camionista di 49 anni, è morto ...Per via del maxi incidente, avvenuto al km 155, si sono creati 8 km di coda che hanno paralizzato il traffico specialmente lungo il trattoDalmine e Cavenago, come riporta 'Il Giorno'. Il luogo ... Tamponamento fra camion in A4, un morto - Lombardia L'incidente è avvenuto in direzione Torino, tra Trezzo d'Adda (Milano) e Cavenago (Monza e Brianza): in un tamponamento fra cinque mezzi pesanti uno dei conducenti, un camionista di 49 anni, è morto ...Tra Trezzo d'Adda (Milano) e Cavenago (Monza e Brianza) in un tamponamento tra cinque mezzi pesanti uno dei conducenti, un camionista di 49 anni, è morto sul colpo Due incidenti hanno interessato dall ...