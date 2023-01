Svelata la data d’uscita ufficiale di Lol 3 su Prime Video

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Con unsui propri canali social,ha svelato ladell’attesissimo Lol 3 Manca sempre meno all’attesissimo ritorno di Lol 3. Fedez e Frank Matano, confermati come host e co-host della terza stagione dello show comico di, hanno annunciato con un simpaticoche Lol 3 uscirà a partire dal 9 marzo. Come di consueto, gli episodi dello show verranno rilasciati in due blocchi: i primi quattro episodi vedranno la luce il 9 marzo del 2023, mentre gli ultimi due verranno rilasciati dail 16 marzo 2023. A corredo delladi Lol, Fedez e Frank Matano hanno anche annunciato che il “disturbatore” di questa stagione sarà Maccio ...

Cinecittà News

Se ti stai chiedendo ladi uscita della terza edizione di LOL: Chi ride è fuori , sappi che i nuovi episodi del comedy show di Prime Video arriveranno in streaming il 9 marzo 2023. Prova qui Prime Video gratis per 30 ...Ladi uscita nelle sale potrebbe - secondo il rumor - essere quindi fissata al 2025 . Inoltre, la produzione avrebbe un budget stimato di 200 milioni di dollari , in linea con quanto speso per ... Scream 6: svelata la data di uscita del nuovo trailer Silvio Berlusconi svela il contenuto della telefonata con Giorgia Meloni. Il presidente di Forza Italia ha fatto presente al premier che, per il ...Alessandro Siani sta per tornare sul grande schermo con Tramite amicizia, il nuovo film di cui di recente è stato rilasciato il poster. Attraverso la prima… Leggi ...