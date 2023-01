Supercoppa | scelta la squadra arbitrale per Milan-Inter

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Le Federazione ha reso nota lache dirigerà la finale diitaliana traedManca sempre meno alla finale diitaliana traed, in programma mercoledì 18 gennaio alle 20:00 a Riad in Arabia Saudita. La Federazione ha così reso nota lachiamata a dirigere questo importantissimo derby. L’arbitro scelto è Fabio Maresca, assistito da Alassio e Baccini con Daniele Chiffi nelle vesti di quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo, coadiuvato da Rosario Abisso e Alessandro Lo Cicero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

