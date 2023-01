Supercoppa Milan-Inter | Ibra Espulso | I Casi con Maresca | Abisso e Di Paolo | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Latraè un evento che tutti attendono con grande impazienza, e la designazione dell’arbitro per dirigerla è stata altrettanto attesa. Rocchi ha scelto Fabio, con al Var Di. Tuttavia, non è passata inosservata la scelta di due arbitri che in passato sono stati molto contestati da entrambi i club. PRECEDENTI – Per quanto riguarda i dati, il fischietto napoletano ha già diretto il derby della Madonnina nel febbraio del 2020, conclusosi con la vittoria per 4-2 dei nerazzurri. Quest’anno non ha ancora incrociato la squadra di Inzaghi con cui vanta undici precedenti con sette vittorie, due pareggi e due sconfitte per Skriniar e compagni. L’ultima volta in cui ha arbitrato una gara dell’risale al 3-1 in casa dello Spezia ...