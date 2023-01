Supercoppa Milan-Inter | designato l’arbitro del match

(Di lunedì 16 gennaio 2023)disarà Fabio Maresca. Il 41enne di Napoli è statoper laItaliana in programma alle 20 di mercoledì, ora italiana, a Riad. Al King Fahdnational Stadium il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti Alassio e Baccini, con Di Paolo e Abisso in sala Var. Per Maresca è il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:: Ilvince il derby 1-2, il riepilogo del sabato di Serie A Ilvince contro il Napoli, il riepilogo della domenica di Serie A L’vince a Cagliari, riepilogo domenica di Serie A Consigli Fantacalcio Prima giornata: ecco chi schierare e acquistare ...

Leggi Anchee Inter volano da Bin Salman: con questo Napoli laè già quasi ultima spiaggia per salvare la stagione Sarebbe uno scambio senza transazioni in denaro anche quello tra ...Tante le iniziative, tra passato e presente, in vista dellitaliana di Riyadh trae Inter. Protagonisti saranno le Legends della Serie A: da domani Demetrio Albertini, Vincent Candela, Ivan Ramiro Cordoba, Alessandro Del Piero, Luigi Di ...Il Barcellona ha conquistato la Supercoppa di Spagna per la 14a volta nella sua storia, la prima dal 2018. Nella finalissima di Riad i Blaugrana di Xavi (al primo titolo in panchina) non hanno lasciat ...Dopo l’arrivo a Riyadh gli 11 campioni si recheranno all’Al Nakheel Boulevard, dove si terrà l’ “EA SPORTS Supercup Dinner”, la cena di gala ufficiale alla presenza delle delegazioni di Milan e Inter, ...