Supercoppa Italiana | sarà Maresca l’arbitro di Milan-Inter

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Eccodi, match dellaIn vista della, l’AIA ha reso notodel match., in programma per mercoledì 18 gennaio con calcio d’inizio alle ore 20:00 (italiane),diretta dalFabio. Il fischietto della sezione di Napoliassistito da Alassio e Baccini; il quarto uomoChiffi. Al VAR ciAbisso e Lo Cicero all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

Mercoledì 18 gennaio, su Canale 5 alle ore 20.00 in esclusiva assoluta la 35ª edizione della Supercoppa Italiana Milan-Inter. In diretta dallo stadio dell'Università ...